El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se anticipa que será ligera. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm en la tarde. A lo largo del día, se prevé que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 20 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. La dirección del viento cambiará a suroeste en la tarde, lo que podría influir en la temperatura y la sensación de humedad.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 85% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Los ciudadanos deben considerar vestirse en capas para mantenerse cómodos.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es del 75% en las primeras horas, disminuyendo a un 65% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 14 grados. La lluvia podría continuar, aunque en menor medida, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. Los residentes de Bailén deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de clima variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.