El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 9 de febrero de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se anticipa que será ligera. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm en la tarde. A lo largo del día, se prevé que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 20 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. La dirección del viento cambiará a suroeste en la tarde, lo que podría influir en la temperatura y la sensación de humedad.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 85% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Los ciudadanos deben considerar vestirse en capas para mantenerse cómodos.
En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es del 75% en las primeras horas, disminuyendo a un 65% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 14 grados. La lluvia podría continuar, aunque en menor medida, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. Los residentes de Bailén deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de clima variable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso