El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 7 grados en la mayoría de los periodos. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará predominantemente del oeste, alcanzará velocidades de hasta 24 km/h, con ráfagas que podrían superar los 41 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas y un 95% en la franja horaria de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en algunos periodos, aunque se prevé que en otros momentos la precipitación sea casi nula. A lo largo del día, se registrarán intervalos de tormenta, especialmente en la tarde, con un 65% de probabilidad de tormenta en los periodos más críticos.

Los cielos permanecerán cubiertos, con descripciones que varían desde "cubierto con lluvia escasa" hasta "cubierto con tormenta". Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, la atmósfera estará inestable, lo que podría dar lugar a cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los ciudadanos de Baeza deben estar preparados para condiciones de conducción complicadas y considerar el uso de paraguas si planean salir.

En resumen, el día se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.