El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Baena se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras, podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente durante las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 4 mm, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que las temperaturas se mantendrán relativamente estables. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente notables durante las tormentas, lo que podría causar cierta incomodidad al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día y un 60% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Baena deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, con la posibilidad de truenos y relámpagos en el horizonte. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones y consideren alternativas en caso de que las condiciones se deterioren.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir, la posibilidad de chubascos aislados persistirá.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.