El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 9 de febrero de 2026, Ayamonte se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado, con intervalos de nubes que podrían permitir la aparición de breves claros, pero la probabilidad de precipitación es significativa. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima un 95% de posibilidad de que se produzcan lluvias. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas durante el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de Ayamonte deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de frío.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:03, momento en el que el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de humedad continuarán siendo elevadas.
En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de clima variable y que mantengan a mano un paraguas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso