El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Ayamonte se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado, con intervalos de nubes que podrían permitir la aparición de breves claros, pero la probabilidad de precipitación es significativa. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima un 95% de posibilidad de que se produzcan lluvias. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas durante el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de Ayamonte deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de frío.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:03, momento en el que el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de humedad continuarán siendo elevadas.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de clima variable y que mantengan a mano un paraguas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.