El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 7 y la 1 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 18 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 93% en la tarde.

Los vientos soplarán del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 29 km/h. Durante la mañana, se espera que las rachas de viento alcancen hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá constante en torno a los 20 km/h por la tarde.

La precipitación acumulada se prevé que sea de aproximadamente 0.9 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde, lo que indica que las lluvias serán más intensas en ese momento. Las tormentas también son una posibilidad, con una probabilidad del 80% en las primeras horas y del 65% en la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Arahal deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Arahal se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.