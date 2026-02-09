El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación esperada en este intervalo es de aproximadamente 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 70% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se produzcan es considerable, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 85% hacia la noche, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 15:00 y 17:00, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Andújar que se preparen para condiciones de lluvia y viento, llevando consigo paraguas y abrigos. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Andújar se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y la posibilidad de tormentas, lo que requerirá precaución y preparación por parte de los ciudadanos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.