El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con un total estimado de 0.2 mm en el periodo matutino. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas más activas.

Durante la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de lluvias que podría aumentar en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Las lluvias podrían ser más intensas en este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm.

El viento, que soplará de dirección sur y suroeste, variará en intensidad, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia los 15 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados hasta el final del día.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.