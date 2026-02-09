El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos de lluvia ligera. Las precipitaciones se estiman en 0.9 mm en la primera parte del día, disminuyendo a 0.1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, con un 80% en las primeras horas y un 100% entre la tarde y la noche, lo que sugiere que es probable que los residentes de Aljaraque necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 38 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. En particular, se prevé que las ráfagas de viento alcancen hasta 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de tormentas en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La puesta de sol se producirá a las 19:01, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, los habitantes de Aljaraque deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.