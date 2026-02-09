El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

La jornada del 9 de febrero de 2026 en La Algaba se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias que se mantendrá alta a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo inicial, donde se espera una precipitación de hasta 3 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco que irá aumentando ligeramente hacia la tarde. La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 93% en las primeras horas y descenderá ligeramente a medida que avance el día, aunque seguirá siendo alta, rondando el 75% por la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas centrales del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 80% durante la mañana y un 60% en la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación variará, siendo del 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 25% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será intensa al inicio, es posible que se produzcan claros hacia el final del día, aunque el cielo seguirá cubierto.

La puesta de sol se espera para las 18:57, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo por la noche. En resumen, se aconseja a los habitantes de La Algaba que se preparen para un día de lluvia, con temperaturas frescas y un viento notable, manteniendo precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.