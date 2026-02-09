El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán a lo largo de la jornada, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que la cantidad total de lluvia acumulada sea significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas más críticas.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 5 y los 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la madrugada y las primeras horas del día, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde, aunque no superarán los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 54 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 29 km/h. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 13:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias intensas.

Es recomendable que los habitantes de Alcalá la Real tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre. Se aconseja evitar actividades que requieran desplazamientos innecesarios y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Mantenerse informado y preparado es clave para afrontar este día de inclemencias meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.