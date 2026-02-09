El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados , que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avancen las horas, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían presentarse en forma de lloviznas intermitentes, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm en las primeras horas, con un ligero descenso en la cantidad de lluvia a medida que el día avanza.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán los 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener la humedad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% en las primeras horas, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas más inestables del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, con un cielo que seguirá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y posibles lluvias, lo que podría complicar la circulación en las vías de la ciudad.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir, especialmente en las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.