El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados , que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avancen las horas, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían presentarse en forma de lloviznas intermitentes, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm en las primeras horas, con un ligero descenso en la cantidad de lluvia a medida que el día avanza.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán los 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener la humedad en el ambiente.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% en las primeras horas, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas más inestables del día.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, con un cielo que seguirá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y posibles lluvias, lo que podría complicar la circulación en las vías de la ciudad.
En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir, especialmente en las horas de la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso