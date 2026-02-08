El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas este 8 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que se alcancen los 12 grados. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 87%.
El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 14 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados, pero la presencia de nubes seguirá dominando el cielo. La probabilidad de precipitación se incrementará hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada es escasa, con apenas 0.2 mm.
Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 88% hacia el final del día. El viento continuará soplando del oeste-suroeste, con rachas que podrían llegar a los 25 km/h.
Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, se prevé un 60% de probabilidad de tormenta en la franja horaria de 19:00 a 21:00 horas, lo que podría generar alguna sorpresa en forma de chubasco. Los ciudadanos de El Viso del Alcor deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
