El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas este 8 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que se alcancen los 12 grados. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 87%.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 14 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados, pero la presencia de nubes seguirá dominando el cielo. La probabilidad de precipitación se incrementará hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada es escasa, con apenas 0.2 mm.

Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 88% hacia el final del día. El viento continuará soplando del oeste-suroeste, con rachas que podrían llegar a los 25 km/h.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, se prevé un 60% de probabilidad de tormenta en la franja horaria de 19:00 a 21:00 horas, lo que podría generar alguna sorpresa en forma de chubasco. Los ciudadanos de El Viso del Alcor deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.