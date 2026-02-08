El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% y bajando gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 a 11 grados durante la tarde, con un leve aumento hacia la noche, cuando se prevé que la temperatura alcance los 14 grados. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará notablemente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Utrera experimenten lluvias ligeras a moderadas al caer la noche.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la probabilidad de lluvia.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 20% en las primeras horas y un aumento a un 55% en la tarde-noche, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas eléctricas acompañando las lluvias. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente al caer la noche, cuando las condiciones podrían volverse más inestables.

En resumen, Utrera experimentará un día con cielos despejados que se tornarán nublados, temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche. Es recomendable que los habitantes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.