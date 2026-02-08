El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 32 km/h desde el oeste.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados durante la mayor parte de la mañana, con una sensación térmica que podría descender a 1 grado debido al viento. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 75% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.8 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 10 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá más baja, rondando los 6 grados. El cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas. La velocidad del viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 5 grados y una sensación térmica que podría llegar a 0 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán más escasas, con un acumulado estimado de 0.2 mm.

Es recomendable que los ciudadanos de Úbeda se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de viento y bajas temperaturas puede hacer que la sensación de frío sea notable, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.