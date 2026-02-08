El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos momentos, aunque las nubes altas comenzarán a dominar el panorama hacia el mediodía.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 19:00 y la 01:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 1 mm, pero se recomienda estar preparado para posibles chubascos. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, estabilizándose en torno a los 12 grados.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más ventosas. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente durante la tarde y la noche. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del oeste, lo que podría influir en la percepción del frío.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en la franja horaria de la tarde-noche, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes de Tomares estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Las temperaturas serán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que se prepare para un día de inestabilidad meteorológica, manteniendo un paraguas a mano y abrigándose adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.