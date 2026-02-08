El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas horas de cielo despejado. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que haya un 20% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 100% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras a moderadas en la tarde y la noche, por lo que se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Es importante tener precaución al conducir y estar atentos a las condiciones del tráfico.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.