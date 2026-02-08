El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

La jornada del 8 de febrero de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo variable, caracterizado por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, aunque las nubes altas harán su aparición en algunos momentos, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A las 8:00 horas, se prevé una temperatura de 11 grados, que descenderá a 9 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados hacia las 15:00 horas. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 84% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, aumentando a un 20% en la tarde y alcanzando un 100% en la noche, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias más significativas a medida que se acerque la noche. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias en la noche. En resumen, se recomienda a los habitantes de La Rinconada que se preparen para un día fresco y variable, con la posibilidad de lluvias hacia la noche, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento y humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.