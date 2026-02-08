El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga en niveles altos, con momentos de cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados por la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del oeste con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un leve aumento hacia la tarde y la noche, con un 25% de probabilidad de lluvia en las primeras horas de la tarde. A partir de las 19:00 horas, esta probabilidad se incrementa notablemente, alcanzando un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, pero es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 68% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento, que soplará de dirección oeste y suroeste, también jugará un papel importante en la sensación térmica. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre. Se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades deportivas o se desplacen en bicicleta.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para el viento y posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.