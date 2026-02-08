El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A pesar de las bajas temperaturas, la sensación térmica será aún más fría, con valores que podrían descender hasta los 0 grados en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 57 km/h desde el oeste.

La precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas y del 90% entre las 7:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que los ciudadanos experimenten lluvias ligeras, especialmente durante la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

El viento, que soplará desde el oeste, será un elemento notable en la jornada, con velocidades que rondarán entre los 32 y 55 km/h. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente si planean salir. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente fuertes durante la mañana, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría generar un ambiente sombrío. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, y la sensación térmica se mantendrá baja, por lo que es aconsejable tener precaución si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.