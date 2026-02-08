El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se presenta cubierto, con una transición a un ambiente muy nuboso durante la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos en que se despejará ligeramente, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 11 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando los 11 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían sentirse como 2 grados en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde, lo que indica que el viento podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las primeras horas. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frío, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco en general, aunque hay un 35% de probabilidad de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, y no se esperan acumulaciones significativas de lluvia. Hacia la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta, alcanzando un 50% en las horas cercanas al ocaso, lo que podría traer consigo algunas lluvias moderadas.

Los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable vestirse en capas y llevar un paraguas, especialmente si se planea estar al aire libre durante la tarde. La puesta de sol se espera para las 18:49, marcando el final de un día que, aunque gris, puede ofrecer momentos de calma y belleza en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.