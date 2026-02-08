El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo mayormente cubierto con intervalos de lluvia escasa, lo que podría generar una ligera humedad en el ambiente. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta del 99%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará en gran parte, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados . Sin embargo, a lo largo de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvia en las horas de la tarde, aunque se espera que las condiciones se mantengan mayormente secas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. La racha máxima de viento podría llegar a los 32 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla matutina se disipen a medida que avance el día, mejorando las condiciones para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la percepción del frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 12 grados . La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente hacia la noche, con un 100% de probabilidad de precipitaciones en las horas más tardías, lo que podría traer consigo algunas lluvias moderadas.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mixto, con intervalos de sol y nubes, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias hacia la noche y disfrutar de las horas de sol durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.