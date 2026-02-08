El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día con un tiempo variado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 11°C durante las primeras horas, con una humedad relativa alta que alcanzará el 89% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a nublarse, con un aumento en la cobertura nubosa que se intensificará hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 16°C en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 32 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación se incrementará a medida que se acerque la tarde, con un 15% de posibilidades de lluvia ligera entre la 1 y las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, esta probabilidad se eleva al 100%, lo que sugiere que se podrían esperar lluvias más intensas durante la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.8 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 15% de posibilidad durante la tarde y un 55% en la noche. Esto sugiere que, si bien la mañana y parte de la tarde serán relativamente tranquilas, la llegada de la noche podría traer consigo un tiempo más inestable.

Los vientos, que serán predominantes del oeste y suroeste, alcanzarán rachas máximas de hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde con nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas por la noche. Es un día para disfrutar de la mañana al aire libre, pero con precaución y preparación para el tiempo cambiante que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.