El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de experimentar algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque fresco, también contribuirá a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.6 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, sí habrá momentos de chubascos intermitentes que podrían afectar las actividades al aire libre.

En cuanto a la nubosidad, el cielo permanecerá muy nuboso durante gran parte del día, con intervalos de nubes más ligeras en la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría dar lugar a un ambiente más sombrío y fresco.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, aunque no se descarta la posibilidad de alguna tormenta aislada.

Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. En resumen, hoy en Osuna será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, posibilidad de lluvias y un ambiente fresco que invitará a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.