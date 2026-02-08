El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos nublados y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que el día progrese, la temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente cómodo para las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un descenso de la temperatura hacia la noche, cuando se espera que vuelva a situarse en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de frescor y, en combinación con la nubosidad, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 28 km/h. Estas ráfagas podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre y al tráfico en las carreteras.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con un 80% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de la tarde, esta probabilidad disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. Además, existe un 55% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría intensificar las condiciones climáticas adversas.

En resumen, los habitantes de Morón de la Frontera deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.