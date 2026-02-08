El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de bruma y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 6 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 68% y el 94%. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia será notable, alcanzando un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas durante la noche. Sin embargo, la lluvia no será intensa, por lo que no se anticipan problemas significativos en la movilidad o actividades al aire libre.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las primeras horas del día. Esto puede generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que indica que, aunque hay un riesgo de tormentas, es poco probable que se materialicen en forma de fenómenos severos.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.