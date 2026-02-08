El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, se espera en Moguer un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

Durante la tarde, el cielo comenzará a nublarse, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo en la noche. Se prevé que las nubes altas dominen el cielo, y hacia la tarde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas nocturnas, con un 60% de posibilidad de tormentas a partir de la 1 de la madrugada del día siguiente. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Moguer se preparen para la llegada de lluvias, que podrían ser escasas pero persistentes.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h hacia el final de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque se espera que la nubosidad prevalezca.

La probabilidad de precipitación se incrementará a medida que se acerque la noche, con valores que alcanzan hasta un 100% en las primeras horas del día siguiente. Esto indica que es probable que los residentes de Moguer experimenten lluvias, que podrían ser más intensas en la madrugada. La acumulación de agua podría ser significativa, especialmente en las áreas más propensas a inundaciones.

En resumen, el día de hoy en Moguer se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias hacia la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas nocturnas, donde las tormentas podrían ser una posibilidad real.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.