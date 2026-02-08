El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será intensa, con descripciones que varían desde "cubierto" hasta "muy nuboso". Esto se traducirá en una sensación de frío, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con un 85% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 85% de probabilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 51 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, con valores que podrían bajar hasta los 1-3 grados en algunos momentos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados . Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja debido a la combinación de viento y humedad. Las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá hacia la tarde, no se descartan chubascos aislados.

La puesta de sol se producirá a las 18:47, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará fría, con temperaturas que podrían caer por debajo de los 5 grados , y la sensación térmica se verá afectada por el viento persistente.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones ante las posibles rachas de viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.