El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Marchena se despertará con un ambiente fresco y variable. Durante las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente algo húmedo. La temperatura en este periodo oscilará alrededor de los 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, dando paso a un día mayormente soleado. Las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el sol brille, la sensación térmica puede ser más baja debido a la presencia de viento.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, contribuirá a dispersar las nubes y a mantener el cielo mayormente despejado durante la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente, alcanzando un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser persistentes, lo que podría afectar los planes de quienes deseen salir. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia la noche.

La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 81% al caer la noche, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. Las condiciones de viento se mantendrán, aunque con una ligera disminución en su intensidad, con rachas que podrían llegar a los 26 km/h.

En resumen, Marchena experimentará un día de contrastes, comenzando con un ambiente fresco y nublado, seguido de un periodo soleado y cálido, para luego dar paso a la posibilidad de lluvias por la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.