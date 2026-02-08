El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico variado, donde la nubosidad será la protagonista a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, con cielos despejados en algunos momentos, aunque la tendencia general será hacia un cielo cubierto. La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que las lluvias no serán un factor significativo en las primeras horas del día.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto se verá acompañado de un incremento en la intensidad del viento, que soplará del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h. La combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas que descenderán a los 12 grados por la tarde.

La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que podrían dar paso a lluvias escasas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de alrededor de 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar las calles y generar un ambiente húmedo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga adecuada, aunque podría verse afectada por la lluvia en las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:56, momento en el que la temperatura comenzará a descender, y la sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento.

Es recomendable que los habitantes de Mairena del Aljarafe se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y un viento que podría resultar incómodo. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para disfrutar de la jornada sin contratiempos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.