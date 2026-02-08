El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 100% y descenderá gradualmente hasta un 84% hacia la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 14 grados, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo esté cubierto en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 10% entre la 1:00 y las 7:00 horas, aumentando a un 95% entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la mañana será mayormente seca, la tarde podría traer algunas lluvias ligeras.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a la variabilidad del tiempo, trayendo consigo cambios en la nubosidad y la temperatura.

En la tarde, la humedad relativa se mantendrá en torno al 70-80%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente si se producen lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados a las 22:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y se anticipa que las lluvias ligeras continúen hasta la medianoche, con una precipitación acumulada de 0.2 mm.

Los amantes de la meteorología deben estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día de contrastes, con un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche.

