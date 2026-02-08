El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, con valores que rondarán entre los 2 y 11 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 90% de que se produzcan lluvias ligeras en las primeras horas del día, disminuyendo a un 55% en la tarde y a un 20% durante la noche. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos, especialmente en las horas de la mañana.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 37 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un leve aumento al 20% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente inestables, no se anticipan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La niebla y la bruma podrían regresar, afectando la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras y viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.