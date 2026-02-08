El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de sol intercalados. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 16 grados.

A medida que avance la tarde, el cielo se despejará en algunos momentos, pero las nubes volverán a cubrir el horizonte, especialmente hacia la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 10% en las primeras horas y aumenta a un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que sugiere que es posible que se produzcan lluvias ligeras. La cantidad de precipitación esperada es de hasta 1 mm, por lo que no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana y la tarde, pero se incrementa a un 55% en la noche, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones climáticas. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río se mantengan informados sobre el desarrollo de la situación meteorológica, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y claros, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Se aconseja a la población que esté preparada para cambios repentinos en el tiempo y que tome precauciones si planea salir, especialmente en horas de la tarde y la noche.

