El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se anticipa que las condiciones de tormenta se mantendrán, especialmente en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se prevé que la lluvia acumulada sea de aproximadamente 1 a 2 mm.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán cambiando ligeramente. Para el resto de la mañana y la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de las precipitaciones disminuirá. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 25% entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá entre 3 y 6 grados , lo que podría hacer que los habitantes de Linares se sientan más fríos de lo que realmente está indicado por la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con un cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde, con un valor estimado de 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser de solo 12 grados, debido a la combinación de viento y humedad.

En la noche, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá a cero, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de 9 grados hacia el final del día. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 7 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias escasas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Es un día ideal para quedarse en casa o disfrutar de actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.