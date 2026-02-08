El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, se espera un tiempo variado en Lepe, con predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente en las horas centrales. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con nubes altas que dominarán el paisaje.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 9 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente hacia la tarde y la noche. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación se eleva al 100%, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm. Esto sugiere que es probable que los leperos se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente en la última parte del día.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también se incrementa hacia la tarde, con un 65% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto podría acompañar a las lluvias, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.