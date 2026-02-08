El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, se espera un tiempo variado en Lebrija, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielos nubosos y cubiertos, especialmente por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 40% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas nocturnas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a cielos más nublados y la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más activas del día. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.