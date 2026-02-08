El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% durante el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura en este momento se sitúa en torno a los 9 grados , con una sensación térmica de 5 grados, lo que indica que el frío se hará notar.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 8 y 9 grados, pero la sensación térmica podría descender a 4 grados en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas. El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la temperatura, que podría llegar a los 12 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá, especialmente entre las 19:00 y 01:00, donde se espera un 75% de probabilidad de tormenta. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable.

El viento seguirá siendo un factor importante a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

En cuanto a la noche, se anticipa que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados. La sensación térmica podría descender nuevamente a 7 grados, lo que sugiere que será una noche fría. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío y ventoso, con la posibilidad de llevar paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.