El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo variable que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne nuboso, aunque las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá gradualmente, alcanzando un estado mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. A partir de las 18:00 horas, se estima que la probabilidad de precipitación será del 100%, con lluvias que podrían ser ligeras a moderadas. Las cantidades de precipitación esperadas son de 0.1 mm a 1 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Esto podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana y la primera parte de la tarde, pero se incrementará a un 65% en la franja horaria de 19:00 a 21:00, coincidiendo con el aumento de la actividad de lluvia. Por lo tanto, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la llegada de lluvias por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas y la humedad será alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda precaución al salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, debido a la posibilidad de lluvias y vientos fuertes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.