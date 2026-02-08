El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente despejado, aunque las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.
Durante la tarde, el cielo se tornará cubierto, con una temperatura máxima que alcanzará los 15 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 59% y el 87%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A partir de las 19:00 horas, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas de la noche y hasta 0.9 mm hacia el final del día.
El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde y la noche. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, una sensación térmica más baja. Las rachas de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su máximo.
A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% en las primeras horas y un aumento al 55% en la franja horaria de la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque la posibilidad de tormentas es baja, no se puede descartar completamente la actividad eléctrica en el cielo.
En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un inicio nuboso, seguido de un periodo despejado y culminando en un ambiente cubierto con posibilidad de lluvias escasas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el cambio de clima, especialmente en las horas de la tarde y la noche, y considerar el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
