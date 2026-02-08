El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Écija se prepara para un día con un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que el sol brille en varios momentos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, con periodos de cielo despejado y poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 11 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde. Es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas, ya que la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 20% de posibilidad de lluvia escasa en la tarde, aumentando a un 95% en la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten lluvias ligeras hacia el final de la jornada. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera por la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las horas nocturnas, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se acerque la noche.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo mayormente despejado y fresco, con un aumento de nubes y posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de estar preparados para un cambio en el tiempo más tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.