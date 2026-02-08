El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones ligeras hacia la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos de despejado, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura alcanzará un máximo de 15 grados en las horas de la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alrededor del 68% al 79% durante el día. Esto puede hacer que el tiempo se sienta un poco más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidad, pero se incrementará significativamente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm, lo que sugiere que, aunque se espera lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes significativos.

El viento soplará del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas, especialmente si se presentan las lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los residentes de Coria del Río se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir por la tarde. La combinación de viento, nubes y la posibilidad de lluvia ligera sugiere que será un día típico de invierno en la región, donde la precaución y la preparación son clave para disfrutar de las actividades diarias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.