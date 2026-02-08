El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en algunas áreas. Durante la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que generará una sensación de bochorno en la atmósfera.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, con cielos nubosos que podrían dar paso a algunas nubes altas. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará a medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 15%. Las lluvias, aunque escasas, podrían dejar hasta 0.5 mm en algunas zonas.

El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 20 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 37 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la temperatura alcanzará un máximo de 15 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido al viento.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más inestable. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 60% al 68%. Esto podría favorecer la formación de nubes de tormenta, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente.

En la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, y el viento del oeste seguirá soplando, aunque con menor intensidad.

Es recomendable que los cordobeses se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubosidad, viento y la posibilidad de tormentas ligeras hará que sea un día interesante desde el punto de vista meteorológico.

