El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 100% y disminuirá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 88% por la tarde.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente entre las 10:00 y las 12:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 39 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, contribuyendo a un ambiente fresco.
La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero se incrementará a un 60% en la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 12 grados y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
