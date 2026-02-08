El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alcanzando los 11 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 10 grados durante las primeras horas del día.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse, pasando a un estado de nubosidad que se intensificará a lo largo de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados, lo que podría resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación aumentará notablemente hacia la tarde, con un 40% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1 mm, lo que no representa un gran volumen, pero sí suficiente para mojar el suelo.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre los 10 y 25 km/h durante la mañana, aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con la combinación de la humedad y el viento.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 20% de probabilidad de tormentas durante la mañana, que se incrementará a un 65% en la tarde y noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas se tornarán más adversas.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.