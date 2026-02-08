El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos nublados y algunas posibilidades de lluvia. Durante la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 99%, lo que generará una sensación de frío notable.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando los 9 grados a media mañana. El cielo estará mayormente despejado al inicio, pero se irán formando nubes altas que podrían dar paso a un aumento en la nubosidad hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 10% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana.
Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia la tarde. La nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra de nubes densas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 7 y la 1 de la mañana. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.6 mm, pero podrían ser suficientes para mojar las calles.
El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 89% hacia el final del día. Las condiciones del cielo se mantendrán cubiertas, y la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 65% entre las 7 y la 1 de la mañana, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.
En resumen, Carmona experimentará un día de contrastes, con temperaturas frescas, cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo cambiante y llevar paraguas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
