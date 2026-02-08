El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, se espera un tiempo variable en Camas, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 11 grados y descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a un ambiente gris y algo desapacible, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que rondarán entre los 10 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación aumentará hacia la tarde, con un 20% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un notable incremento hasta un 100% en las horas cercanas a la noche. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.4 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, sí habrá momentos de inestabilidad.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvia a medida que avance la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de abrigo y que consideren llevar paraguas si tienen planes al aire libre, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.