El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Cabra, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con registros de hasta 0.1 mm en varios periodos del día. La probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando un 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 50% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Cabra experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, las tormentas eléctricas no son esperadas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el tiempo inestable y se preparen para un día húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.