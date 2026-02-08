El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día con un tiempo variable, marcado por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo mayormente cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta del 85%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados, con cielos despejados en algunos momentos, aunque las nubes continuarán presentes. La probabilidad de precipitación es del 45% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían registrarse algunas gotas de lluvia, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados . Sin embargo, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la probabilidad de lluvia, que podría llegar al 100% entre las 19:00 y 01:00. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h, provenientes del oeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

La tarde también traerá consigo un aumento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 60% a partir de las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Las Cabezas de San Juan deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la noche. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 79% al final del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 22:00. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían intensificarse, especialmente en las últimas horas del día. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas podría generar un ambiente invernal, típico de esta época del año.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo cambiante, con intervalos de sol y nubes, y una alta probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.