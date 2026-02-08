El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos momentos, pero las nubes altas comenzarán a dominar el panorama hacia el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 8 grados, mientras que por la tarde se espera que suba hasta los 14 grados. Esta variación térmica puede hacer que los residentes se sientan algo frescos, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% en la madrugada y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. A medida que el día avanza, la humedad se estabiliza, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es más alta en la franja horaria de 19:00 a 01:00, alcanzando un 60%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no son esperadas durante la mayor parte del día, es prudente estar preparado para posibles chubascos por la noche.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más templado.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y una ligera posibilidad de lluvias por la tarde y noche. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo y estén atentos a las condiciones cambiantes a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.