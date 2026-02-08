El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Bailén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a chubascos intermitentes.
A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá baja, oscilando entre 7 y 9 grados . La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se sitúa en torno al 98% en las primeras horas, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más gélido. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados, pero esto dependerá de la intensidad de las nubes y la posible lluvia.
El viento, que soplará principalmente del oeste, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 41 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.
Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 85% de posibilidad de que se produzcan en las horas cercanas al anochecer. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias, aunque se espera que sean escasas en comparación con otros días de tormenta. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 10 grados.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 10%, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lloviznas. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 84% hacia el final del día, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad.
En resumen, los habitantes de Bailén deben prepararse para un día de cielos cubiertos, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se espera que las condiciones mejoren en los días siguientes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
