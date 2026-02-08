El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 7 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en las horas centrales, pero la sensación térmica será más baja, rondando entre 0 y 5 grados, debido a la presencia del viento. Este viento, que soplará del oeste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h, con rachas que podrían superar los 50 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de tormenta será alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de tormenta disminuirá, cayendo a un 0% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría ofrecer un respiro temporal en la actividad tormentosa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 1 mm en las primeras horas, con lluvias más ligeras de 0.1 mm en las horas posteriores. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias serán menos frecuentes, con una ligera posibilidad de chubascos.

Es importante que los residentes de Baeza tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a la combinación de lluvia y viento. Se recomienda el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las primeras horas. La temperatura se mantendrá fresca, y el viento del oeste añadirá un factor de incomodidad a la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.