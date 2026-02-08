El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 7 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en las horas centrales, pero la sensación térmica será más baja, rondando entre 0 y 5 grados, debido a la presencia del viento. Este viento, que soplará del oeste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h, con rachas que podrían superar los 50 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa.
A lo largo de la mañana, la probabilidad de tormenta será alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de tormenta disminuirá, cayendo a un 0% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría ofrecer un respiro temporal en la actividad tormentosa.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 1 mm en las primeras horas, con lluvias más ligeras de 0.1 mm en las horas posteriores. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias serán menos frecuentes, con una ligera posibilidad de chubascos.
Es importante que los residentes de Baeza tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a la combinación de lluvia y viento. Se recomienda el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las primeras horas. La temperatura se mantendrá fresca, y el viento del oeste añadirá un factor de incomodidad a la sensación térmica.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El paso de la borrasca Marta por Córdoba capital
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica